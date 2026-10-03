İstanbul Avcılar'da geri manevra yapan kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti. - Son Dakika
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İstanbul Avcılar'da geri manevra yapan kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

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İstanbul Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde geri manevra yapan kamyonet, sokakta yürüyen bir kadına çarptı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünde kadının hayatını kaybettiği belirlendi, cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul Avcılar'da geri manevra yapan kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Yeşilkent Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kamyonet, sokakta geri manevra yaptığı sırada bir kadına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazaya ilişkin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, geriye doğru hareket eden kamyonetin yolda yürüyen kadına çarpması yer alıyor.

Kaynak: AA
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