İstanbul Bağcılar'da trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul Bağcılar'da trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Bağcılar'da trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Saldırıya uğrayan kişinin O.K, şüphelinin ise E.C. olduğu tespit edildi. Şüpheli daha önce de çeşitli suçlardan işlem yapılan bir kişi olarak belirlendi. İçişleri Bakanı, halkın huzurunu bozanları affetmeyeceklerini ve adalete teslim etmek için kararlı olduklarını vurguladı.

29.07.2024 23:23
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Bağcılar'da trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Temmuz'da Bağcılar'da meydana gelen, sosyal medyada yer alan ve trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden kişiyle ilgili görüntülerin Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından incelendiğini belirtti.

Saldırıya uğrayan kişinin O.K, şüphelinin ise E.C. olduğunun tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüpheli şahıs E.C. hakkında daha önce de çeşitli suçlarından işlem yapıldığı belirlenmiştir. Şahıs, Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü 100.Yıl Kemalpaşa Polis Merkezi Amirliği ekiplerimizce yakalanarak gözaltına alınmıştır. Darp edilen şahsın tedavisi devam etmektedir.

Halkımızın huzurunu bozanları, trafikte saldırgan tavırlar sergileyenleri, düğün konvoyu ya da asker uğurlama diyerek yolları kapatanları, masum insanların canına kast edenleri affetmeyeceğiz. Bunları yakalayıp adalete teslim etmekte kararlıyız."

Kaynak: AA

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