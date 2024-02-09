İstanbul Bakırköy\'de kira artışı nedeniyle tartıştığı kiracısını darp ve tehdit eden ev sahibine 7 yıl 25 gün hapis cezası

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İstanbul Bakırköy'de kira artışı nedeniyle tartıştığı kiracısını darp ve tehdit ettiği gerekçesiyle yargılanan ev sahibine 7 yıl 25 gün hapis cezası verildi.

Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Nizam Şimşek ile müşteki Guldzhakhan Kritchkai ve taraf avukatları katıldı.

Söz alan Nizam Şimşek, etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirterek, olayın yaşandığı dönemde diğer sanık Serdar Ok ile korumalık ve bodyguardlık işleri yaptıklarını söyledi.

Ataköy'de 400 dairesi olduğunu söyleyen sanık Mehmet Cengiz Bilik'in, kiraları toplarken yanında korumalık yapmaları yönündeki teklifini kabul ettiklerini anlatan Şimşek, "Bilik, 'Bir daireme çöktüler. Kiracıyı çıkarmama yardımcı olun. İşi bitirin, karşılığında 20 bin dolarınızı alın.' dedi. Nadir Övünç'ün (kiracının) adreslerini verdi. Nadir'in karısının numarasını Serdar'a gönderdi. Bu iki evin adresinin bilgisini paylaştı. 'Gerekirse ayaklarına silahla sıkın.' diyerek, bize işi verdi. Bir gün sonra Serdar ile bu adrese gittik. Kapıcı dış kapıyı bize açtı. Mehmet bey kapıcıya para verdi. Daha sonra yukarıya çıktık. Nadir'in olmaması sebebiyle oradan ayrıldık. Eşine, 'Bir an önce bu evden çıkarsanız sizin için en hayırlısı bu olur.' dedik. 'Öldürürüz.' diyerek tehdit etmedik." ifadelerini kullandı.

Mahkeme, sanık Mehmet Cengiz Bilik'e, kiracıları Guldzhakhan Kritchkai ve eşi Nadir Övünç'e yönelik "silahla basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaralama", "zincirleme olarak silahla tehdit", "mala zarar verme", "birden fazla kişi ile birlikte konut dokunulmazlığının ihlali" ve "hakaret" suçundan toplam 7 yıl 25 gün hapis cezası verdi.

Sanıklar Nizam Şimşek ile Serdar Ok da Guldzhakhan Kritchkai'ye yönelik "birden fazla kişi ile tehdit" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Davanın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Guldzhakhan Kritchkai'nin ev sahibi olan sanık Mehmet Cengiz Bilik'in kirayı yüzde 100 artırmasına karşı çıktığı, bunun üzerine sanığın şiddet uygulayarak müştekiyi evden çıkarmak amacıyla çeşitli yollara başvurduğu anlatılıyor.

İddianamede, 2 Temmuz 2022'de evlerine girerek darbettiği müştekileri tehdit eden sanığın, "hakaret", "silahla yaralama", "silahla tehdit, "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarından toplam 9 yıl 3 aydan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Sanıklar Nizam Şimşek ve Serdar Ok hakkında 22 Ekim 2022'de müşteki Guldzhakhan Kritchkai'ye yönelik "tehdit" suçundan düzenlenen iddianamede de Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen Mehmet Cengiz Bilik'in davasıyla birleştirilmişti.