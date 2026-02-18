İstanbul Baraj Doluluğu %40,48'e Yükseldi - Son Dakika
İstanbul Baraj Doluluğu %40,48'e Yükseldi

18.02.2026 11:05
İstanbul'daki barajların doluluk oranı yağışlarla %40,48'e ulaştı, son 10 yılın en düşük seviyesi.

İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı, yağışların ardından yükselişini sürdürerek yüzde 40,48'e çıktı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 7 Aralık'ta yüzde 17,12 seviyelerine kadar düşen barajlardaki doluluk oranı, yağışlarla yükselişini sürdürdü.

Yılbaşından bugüne kadar 207,36 milimetre yağış düşen barajların doluluk oranı son 14 gün için yüzde 6,75 oranında arttı.

Bu kapsamda kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 40,48 olarak kaydedildi.

Su miktarı Ömerli'de yüzde 56,64, Darlık'ta yüzde 58,75, Elmalı'da yüzde 89,46, Terkos'ta yüzde 25,84, Alibey'de yüzde 34,23, Büyükçekmece'de yüzde 29,19, Sazlıdere'de yüzde 25,44, Istrancalar'da yüzde 74,42, Kazandere'de yüzde 39,42, Pabuçdere'de yüzde 23,42 olarak hesaplandı.

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 351,32 milyon metreküp olarak kaydedildi.

Barajlar dışında kente su sağlayan Melen'den 94,57 milyon, Yeşilçay'dan da 41,81 milyon metreküp olmak üzere toplam bu yıl 136,38 milyon metreküp su alındı.

İstanbul'da dün 2 milyon 996 bin metreküp su tüketildi. Şehre verilen suyun tamamı, Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden temin edildi.

İSKİ istatistiklerine göre, 18 Şubat'taki baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 86,74, 2017'de yüzde 85,65, 2018'de yüzde 79,51, 2019'da yüzde 91,59, 2020'de yüzde 61,8, 2021'de yüzde 48,67, 2022'de yüzde 80,25, 2023'te yüzde 33,94, 2024'te yüzde 75,56, 2025'te yüzde 66,01 ve 2026'da yüzde 40,48 olarak kaydedildi.

Barajlardaki doluluk oranı artmasına rağmen bu oran, son 10 yılın aynı dönemine göre en düşük ikinci seviye oldu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İstanbul, Güncel, Çevre, Son Dakika

