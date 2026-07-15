İstanbul Barajlarındaki Su Seviyesi D düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul Barajlarındaki Su Seviyesi D düştü

15.07.2026 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'u besleyen barajların doluluk oranı %59,71'e gerileyerek son 10 yılın en düşük seviyesine indi.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 59,71 seviyesine geriledi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, yağışların etkisiyle yükselen barajlardaki doluluk oranı, sıcak havaların etkisiyle yüzde 60'ların altına düştü.

Bugün itibarıyla kente su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 59,71 oldu.

Su miktarı, Istrancalar'da yüzde 28,52, Terkos'ta yüzde 49,1, Sazlıdere'de yüzde 35,57, Alibey'de yüzde 56,97, Büyükçekmece'de yüzde 42,72, Ömerli'de yüzde 84,59, Darlık'ta yüzde 77,47, Elmalı'da yüzde 89,54, Pabuçdere'de yüzde 31,99 ve Kazandere'de yüzde 36,22 olarak kaydedildi.

Melen'den 344,83 milyon, Yeşilçay'dan da 107,83 milyon metreküp olmak üzere bu yıl toplam 452,66 milyon metreküp su alındı.

İçme suyu arıtma tesislerinden bu yıl kente verilen su miktarı ise 605 milyon 35 bin metreküp olarak hesaplandı.

Barajlara bu yıl düşen yağış miktarı metrekare başına 498,19 kilogram oldu.

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 518,24 milyon metreküp olarak kaydedildi.

İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 3 milyon 288 bin metreküp olarak ölçülürken bu miktarın 2 milyon 64 bin metreküpü barajlardan 1 milyon 224 bin metreküpü ise Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden sağlandı.

Son 10 yılın en düşük ikinci su seviyesi

İSKİ istatistiklerine göre, 15 Temmuz tarihli baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 67,45, 2017'de yüzde 73,99, 2018'de yüzde 75,98, 2019'da yüzde 73,85, 2020'de yüzde 61,34, 2021'de yüzde 71,06, 2022'de yüzde 71,06, 2023'te yüzde 41,39, 2024'te yüzde 64,34, 2025'te yüzde 59,92 iken, bugünkü oran yüzde 59,71 olarak kayıtlara geçti.

Barajlardaki doluluk oranının son 10 yılın en düşük ikinci seviyesinde olduğu görüldü.

Kaynak: AA

Hava Durumu, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Barajlarındaki Su Seviyesi D düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Hamaney’i anma programında görüntülendi İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Hamaney'i anma programında görüntülendi
Netanyahu, İsrail Meclisi’nde “Utan“ sloganlarıyla protesto edildi Netanyahu, İsrail Meclisi'nde "Utan" sloganlarıyla protesto edildi
Ihlamur toplamaya giderken evde yalnız bıraktıkları 2 yaşındaki Berkant yangında can verdi Ihlamur toplamaya giderken evde yalnız bıraktıkları 2 yaşındaki Berkant yangında can verdi
4 yıllık anlaşma sağlandı: 30 milyon Euro’ya transfer oluyor 4 yıllık anlaşma sağlandı: 30 milyon Euro'ya transfer oluyor
Acun Ilıcalı transfer ateşini yaktı Türk yıldızı takımına getiriyor Acun Ilıcalı transfer ateşini yaktı! Türk yıldızı takımına getiriyor
En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi En düşük emekli aylığını 23 bin 552 TL’ye yükselten madde, Meclis Komisyonu’nda kabul edildi

16:20
15 Temmuz Anma Töreni’ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygusal anları
15 Temmuz Anma Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anları
15:54
Selim İmamoğlu’yla ilgili çok konuşulacak iddia: Yat tatilinden fotoğraf paylaştı
Selim İmamoğlu'yla ilgili çok konuşulacak iddia: Yat tatilinden fotoğraf paylaştı
15:48
TBMM’de 15 Temmuz Anma Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
TBMM'de 15 Temmuz Anma Töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
15:14
Yer: Bartın İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
Yer: Bartın! İki kocalı kadının kurnazlığı pahalıya patladı
14:33
Meclis oturumunda arbede AK Partili ismin sözleri, CHP’lileri çıldırttı
Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı
14:33
Gözaltındaki avukat Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı “Haluk’a borç verdim“ dediği rakam öyle böyle değil
Gözaltındaki avukat Ece Güner'in ifadesi ortaya çıktı! "Haluk'a borç verdim" dediği rakam öyle böyle değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 16:28:58. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul Barajlarındaki Su Seviyesi D düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.