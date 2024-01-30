İstanbul Barosu, Can Atalay\'ın milletvekilliğinin düşürülmesine tepki gösterdi

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İstanbul Barosu, "Meslektaşımız Avukat Şerafettin Can Atalay hakkındaki mahkumiyet kararının bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okunmasıyla, Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi kararını birden fazla kez hiçe saymasından sonra, bu kez de Anayasa'nın açık hükmüne rağmen, yasama organı tarafından yok sayıldığını gördük. Defaatle vurguladığımız üzere, artık ülkemizde hiçbir bireyin hukuk güvenliğinin varlığından söz edilemeyecektir. Bütün bunlara rağmen İstanbul Barosu olarak tüm gücümüzle hukuksuzluklara karşı duracağımızı ve ülkede hukuku hakim kılmak için mücadele edeceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz" açıklamasını yaptı.

Gezi Davası tutuklusu Türkiye İşçi Partisi (TİP) Can Atalay'ın milletvekilliği, hakkındaki Yargıtay kararının bugün TBMM Genel Kurulu'nda okutulmasıyla düşürüldü. İstanbul Barosu, Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine resmi X hesabından tepki gösterdi. Barodan yapılan açıklama şöyle:

"Meslektaşımız Avukat Şerafettin Can Atalay hakkındaki mahkumiyet kararının bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okunmasıyla, Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi kararını birden fazla kez hiçe saymasından sonra, bu kez de Anayasa'nın açık hükmüne rağmen, yasama organı tarafından yok sayıldığını gördük. Defaatle vurguladığımız üzere, artık ülkemizde hiçbir bireyin hukuk güvenliğinin varlığından söz edilemeyecektir. Bütün bunlara rağmen İstanbul Barosu olarak tüm gücümüzle hukuksuzluklara karşı duracağımızı ve ülkede hukuku hakim kılmak için mücadele edeceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz."