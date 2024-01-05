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İstanbul Bienali'nin yeni direktörü Kevser Güler oldu - Son Dakika
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İstanbul Bienali'nin yeni direktörü Kevser Güler oldu

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 18. İstanbul Bienali'nin direktörlüğünü, küratör ve araştırmacı Kevser Güler devralacak. Bienal, Koç Holding başta olmak üzere birçok kurumun desteğiyle 14 Eylül-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kevser Güler, İstanbul Bienali'nde daha önce görev almış ve çeşitli sanat programlarında çalışmış bir isimdir.

İstanbul Bienali\'nin yeni direktörü Kevser Güler oldu
05.01.2024 - 18:31,  Güncelleme: 18:33
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 1987'den bu yana düzenlenen İstanbul Bienali'nin direktörlüğünü, 15 Ocak itibarıyla küratör ve araştırmacı Kevser Güler devralıyor.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, 18. İstanbul Bienali, 2007-2036 bienal sponsoru Koç Holding başta olmak üzere çok sayıda kurum, kuruluş, uluslararası fon sağlayıcı ve kültür kurumlarının desteğiyle ve Iwona Blazwick küratörlüğünde 14 Eylül–17 Kasım arasında düzenlenecek.

Bienalin ön izlemesi, basın mensupları için 10-13 Eylül, sanat profesyonelleri için 12-13 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Kevser Güler Hakkında

İstanbul Bienali'nde 2007-2014 arasında görev alan Kevser Güler, Cappadox Festivali Çağdaş Sanat Programı'nın kurucu ekibinde yer aldı ve 2015-2017 arasında programın yardımcı küratörlüğünü üstlendi. 2014-2019 arasında Arter'in koleksiyonu üzerine araştırmalar yaptı ve 2020-2021'de Yapı Kredi Kültür Sanat'ta küratör ve sergiler direktörü olarak çalıştı.

Güler'in kültür ve sanat üretiminin güncel koşullarını, imkanlarını, kısıtlarını araştırmaya ve tartışmaya yönelen küratoryal çalışmaları müze, sanat merkezi, galeri, kırsal ve kentsel kamusal alan ve sanat mekanı olmayan yapılarda sergiler ve programlar düzenlemeyi, beraberinde yayınlar hazırlamayı kapsıyor.

İzmir 1983 doğumlu Güler, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra Galatasaray Üniversitesinde felsefe alanında yüksek lisans eğitimi gördü. 2021'de Kadir Has Üniversitesinde sergiler tarihine odaklanan dersler verdi, aynı yıl Mişar Art kapsamında sanat ontolojisi bağlamında sergilerin ve sanat yapıtlarının güncel sorularını irdeleyen atölyeler programladı ve yürüttü.

Güncel sanat ve görsel kültür üzerine metinler yazan, bağımsız yayınlar ile çeşitli sergi yayınlarının editörlük görevini de üstlenen Güler, 2021-2023 arasında Sanat Dünyamız dergisinin danışma kurulunda yer aldı.

SAHA Studio, Ankara Queer Art Residency, Lucy Art Residency, Berlin Senatosu Misafir Sanatçı Programı dahil pek çok sanat programında danışman ve jüri üyesi olarak aktif rol alan Kevser Güler, İstanbul Bienali Çalışma ve Araştırma Programı'nın danışma kurulunda yer aldı ve program kapsamında sanatçılara mentorluk yaptı.

Kaynak: AA
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