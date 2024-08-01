İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğrencileri Bergama Antik Kenti'ni Dijital Ortamda Yeniden İnşa Etti - Son Dakika
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İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğrencileri Bergama Antik Kenti'ni Dijital Ortamda Yeniden İnşa Etti

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğrencileri Bergama Antik Kenti\'ni Dijital Ortamda Yeniden İnşa Etti

İstanbul Bilgi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Prof. Dr. Ahmet Denker danışmanlığında Bergama Antik Kenti'ni dijital ortamda 3 boyutlu olarak tasarladı. Proje kapsamında antik kentin tarihi dokusu ve mimari yapısı araştırılarak dijital bir model oluşturuldu. Bu projelerle İstanbul Bilgi Üniversitesi, kültürel mirasın korunmasına ve tanıtılmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

01.08.2024 15:29
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İstanbul Bilgi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Bergama Antik Kenti'ni dijital ortamda yeniden inşa etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Ahmet Denker danışmanlığında Kaan Gökdere ve Mert Mengilli, projeyle Bergama'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini dijital ortamda 3 boyutlu tasarladı.

Proje kapsamında Bergama'nın tarihi dokusu ve mimari yapısı, en ince ayrıntısına kadar araştırılarak elde edilen verilerle dijital bir model oluşturuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Denker, antik kentleri ilk inşa edildikleri günkü gibi tasavvur etmeyi, Helenistik çağdaki ihtişamını dijital ortamda titizlikle yeniden canlandırmayı amaçladıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bu projedeki ana amaç, mevcut tarihsel verilerden yola çıkarak antik kentleri orijinal halleriyle dijital olarak yeniden yaratmaktı. Öğrencilerimiz Kaan ve Mert, arkeolojik ve tarihsel verilerden yola çıkarak Bergama antik kentinin detaylı 3D modellerini oluşturdu. Bu yöntem, tarihsel bilgilerin görsel olarak daha anlaşılır hale gelmesini ve geleceğe aktarılmasını sağlıyor. Kentin mimari yapısını ve günlük yaşamını daha iyi anlamamıza imkan veren bu modeller, dijital rekonstrüksiyon, arkeologlar ve tarihçiler için önemli bir kaynak olmanın yanı sıra, turizm sektörü için de yeni fırsatlar sunuyor."

İstanbul Bilgi Üniversitesi olarak antik kentlerin dijital rekonstrüksiyonu projeleriyle kültürel mirasın korunmasına ve tanıtılmasına katkıda bulunmaya devam edeceklerini aktaran Denker, "Tarih ve teknolojiyi bir araya getiren bu projeler, geçmişin izlerini modern dünyaya taşımakta önemli bir rol oynuyor. Ayrıca, üniversitemiz bu tür projelerle öğrencilerin hem teknik hem de akademik becerilerini geliştirmelerini destekliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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