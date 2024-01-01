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2024 yılının ilk saniyelerinde İstanbul Boğazı'nın farklı noktalarında yapılan havai fişek gösterileri renkli görüntüler oluşturdu.
Avrupa ve Asya kıtasını birbirinden ayıran İstanbul Boğazı'nda 2024 yılı renkli görüntülerle karşılandı. Yeni yılın ilk saniyelerinde boğazın farklı noktalarında yapılan havai fişek gösterilerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kuzguncuk sahiline gelenler yeni yıla havai fişek gösterileri izleyerek girdi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul Boğazı'nda 2024 Yılına Renkli Başlangıç - Son Dakika