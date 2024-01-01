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İstanbul Boğazı'nda 2024 Yılına Renkli Başlangıç - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'nda 2024 Yılına Renkli Başlangıç

2024 yılının ilk saniyelerinde İstanbul Boğazı'nın farklı noktalarında yapılan havai fişek gösterileri renkli görüntüler oluşturdu. Avrupa ve Asya kıtasını birbirinden ayıran İstanbul Boğazı'nda 2024 yılı renkli görüntülerle karşılandı. Yeni yılın ilk saniyelerinde boğazın farklı noktalarında yapılan havai fişek gösterilerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kuzguncuk sahiline gelenler yeni yıla havai fişek gösterileri izleyerek girdi.

İstanbul Boğazı\'nda 2024 Yılına Renkli Başlangıç
01.01.2024 - 00:41,
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2024 yılının ilk saniyelerinde İstanbul Boğazı'nın farklı noktalarında yapılan havai fişek gösterileri renkli görüntüler oluşturdu.

Avrupa ve Asya kıtasını birbirinden ayıran İstanbul Boğazı'nda 2024 yılı renkli görüntülerle karşılandı.  Yeni yılın ilk saniyelerinde boğazın farklı noktalarında yapılan havai fişek gösterilerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kuzguncuk sahiline gelenler yeni yıla havai fişek gösterileri izleyerek girdi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nda 2024 Yılına Renkli Başlangıç - Son Dakika
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