İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı

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(İSTANBUL) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nın gemi trafiğinin çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Romanya'dan Libya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan 171 metre uzunluğundaki Sredina isimli tanker nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı. Boğazın kuzey girişinde makine arızası yapan 171 metre boyundaki tanker için, Kurtarma-7, Kurtarma-10 ve Kurtarma-17 römorkörleri olay yerine sevk edildi.