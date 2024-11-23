İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafigi Askıya Alındı

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, Anadolu Kavağı önlerinde balıkçı teknelerinin ağlarının birbirine dolanması nedeniyle çift yönlü askıya alındı.
Boğaz'daki gemi trafiğinin, Anadolu Kavağı önlerinde ağları birbirine dolanan balıkçı tekneleri nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi.
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