İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı

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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği, Anadolu Kavağı önlerinde birbirine dolanan balıkçı tekneleri nedeniyle çift yönlü askıya alındı.

Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, Anadolu Kavağı önlerinde ağları birbirine dolanan balıkçı tekneleri nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" denildi.