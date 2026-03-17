İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Normale Döndü

İstanbul Boğazı'nda, sis nedeniyle geçici olarak çift yönde askıya alınan gemi trafiği normale döndü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinde paylaşılan bilgiye göre, Boğaz'daki gemi trafiği saat 04.53'ten itibaren çift yönde kapatıldı.

Sis nedeniyle geçici süreyle askıya alınan gemi trafiği, saat 12.00 itibarıyla güney-kuzey yönde açıldı.