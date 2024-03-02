İstanbul Boğazı\'nda Kardeşlik Kupası Yat Yarışları Nedeniyle Gemi Trafiği Askıya Alındı

İstanbul Boğazı'nda, Kardeşlik Kupası Yat Yarışları nedeniyle çift yönde askıya alınan gemi trafiği normale döndü.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Marmara Yelken Spor Kulübünce (MYK) İstanbul Boğazı'nda 8'incisi düzenlenen MYK-MASS Kardeşlik Kupası Yat Yarışları dolayısıyla Boğaz'da gemi trafiği saat 09.00 itibarıyla çift yönde askıya alındı.
Gemi trafiği, yarışların sona ermesinin ardından saat 17.00 itibarıyla normale döndü.
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Bodrum FK Yardımcı Antrenörü Hakan Dolutaş, Eyüpspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, hakemin İsmet hocayı haksız yere kırmızı kartla cezalandırdığını ve Caner'in Kenan'a tokat attığını söyledi. Dolutaş, VAR'ın devreye girmediğini ve hakemin ciddi hatalar yaptığını belirtti.
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Okmeydanı'nda partisinin seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Kavuncu, esnaf ziyaretleri yaparak vatandaşlarla görüştü ve karanfil dağıttı. Açılışta konuşan Kavuncu, sevginin önemine vurgu yaparak, İstanbul'u daha iyi yöneteceğini belirtti.
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'la Berlin'de yapılan görüşmeye ilişkin somut çözümlere ulaşılamadığını belirtti. Bayramov, Antalya Diplomasi Forumu'nda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin önemini vurguladı ve askeri işbirliklerinden bahsetti.
AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, Cumhur İttifakı olarak kentte güzel hizmetler üreteceklerini söyledi. Doğan, Samsun'un potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek, şehri ileriye taşımak için çalışacaklarını ve Samsun'u bölgenin parlayan yıldızı haline getireceklerini ifade etti.
Esenyurt'ta, caminin güçlendirilmesi çalışması sırasında kontrollü yıkımı yapılan minarenin bir parçası vinçten düşerek evin duvarını kırdı. Minare yandaki binanın bodrum katındaki dairenin duvarında hasar oluşturdu. Daire sakinleri tahliye edildi, sokak geçişlere kapatıldı. Kazada yaralanma olmadığı belirtildi.
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nden dönen minibüs, Saraycık köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan 14 kişi hastanelere kaldırıldı. Yol bir süre ulaşıma kapandı.
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda freni boşalan bir minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden günübirlik tatil için Kartalkaya'ya gelen bir grup vatandaşın dönüş yolculuğunda minibüsün frenleri boşaldı ve keskin bir virajda devrilerek ağaca çarptı. Yaralanan 14 kişi hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Trabzonspor Seçimli Olağan Divan Kurulu'nda yapılan seçimlerde Mahmut Ören, yeni divan başkanı seçildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seçimlerde 653 oy alan Ören, diğer adayları geride bıraktı. Ören, Trabzonspor Divan Başkanı olarak kulübün yanında olacaklarını ve şeffaf bir yönetim sergileyeceklerini söyledi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'de gerçek belediyeciliğin temellerinin 1994 yılında atıldığını ve AK Parti'nin kuruluşunun sebebinin gerçek belediyecilik olduğunu belirtti. Tunç, AK Parti iktidarında temel hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kaldırıldığını ve demokrasinin standartlarının yükseltildiğini vurguladı. Ayrıca, gerçek belediyeciliğin katılımcı ve erişilebilir bir belediyecilik olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sağlık alanında gerçekleştirdiği atılımların sembolü olarak gördüğü Antalya Şehir Hastanesinin 1500 yatak kapasitesiyle kente önemli bir katkı sağlayacağını belirtti. Erdoğan, şehir hastanelerinin eksikliklerinin en kısa sürede giderileceğini ve millete hizmet etmeye devam edileceğini ifade etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'da düzenlenen açık hava toplantısında yaptığı konuşmada, Hatay'ın yeniden ayağa kalkacağını ve depremin yaralarının sarılacağını belirtti. Yerlikaya, yerel seçimde tüm belediyeleri hizmetle buluşturacaklarını ve Hatay'ı eser ve hizmet belediyeciliğiyle tanıştıracaklarını söyledi. Ayrıca, terörle mücadeledeki başarıyı vurgulayarak, Hatay'ın Türkiye Yüzyılı'na ışık tutmaya devam edeceğini ifade etti.
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