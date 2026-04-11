İstanbul Boğazı'nda Sis Etkili
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul Boğazı'nda Sis Etkili

11.04.2026 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, bazı seferler iptal edildi.

İSTANBUL Boğazı ve çevresinde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle boğaz çevresinde görüş mesafesi düştü. Sisin etkili olduğu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerine başlayan sis, İstanbul Boğazı ve çevresinde etkisini artırdı. Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü. Sisle kaplanan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de havadan görüntülendi. Şehir hatlarından yapılan açıklamada, "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" denildi.

İptal olan seferler şöyle;

Aşiyan-Anadolu Hisari-Küçüksu

Sarıyer-Beykoz

Çubuklu-İstinye

Sarıyer-Eminönü

Üsküdar-Aşiyan

Anadolu Kavağı-Sarıyer

Kaynak: DHA

İstanbul Boğazı, Hava Durumu, İstanbul, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk isyan etmişti Galatasaray’ın kadrosunu sızdıran şimdi yandı Okan Buruk isyan etmişti! Galatasaray'ın kadrosunu sızdıran şimdi yandı
Avrupa’da tarih yazan Arda Turan’ın maç sonu söyledikleri ortalığı yıktı Avrupa'da tarih yazan Arda Turan'ın maç sonu söyledikleri ortalığı yıktı
Asensio’nun kaçıracağı maçlar belli oldu Asensio’nun kaçıracağı maçlar belli oldu
Aşk bitti Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı yollarını ayırdı Aşk bitti! Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı yollarını ayırdı
AK Partili vekil Şengül Karslı’dan muhalefete sert tepki: Ayıp arayan kendi geçmişine baksın AK Partili vekil Şengül Karslı'dan muhalefete sert tepki: Ayıp arayan kendi geçmişine baksın
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye’nin İran’a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz
Barda tanıştığı kadını evine çağıran adam hayatının şokunu yaşadı Barda tanıştığı kadını evine çağıran adam hayatının şokunu yaşadı

09:39
Dünya Kupası’ndaki rakibimizin Arda Güler korkusuna bakın
Dünya Kupası'ndaki rakibimizin Arda Güler korkusuna bakın
09:35
Mesut Özil’den forma isteyen Sinan Akçıl’a büyük şok
Mesut Özil'den forma isteyen Sinan Akçıl'a büyük şok
09:20
ABD heyeti müzakere için Pakistan’da
ABD heyeti müzakere için Pakistan'da
08:55
Real Madrid’den şok kayıp Belki de şampiyonluk gitti
Real Madrid'den şok kayıp! Belki de şampiyonluk gitti
08:47
İran İslamabad’a böyle gitti Müzakereler öncesi çarpıcı kare
İran İslamabad'a böyle gitti! Müzakereler öncesi çarpıcı kare
08:47
Fitch, Türkiye’nin “pozitif“ kredi görünümünü değiştirdi
Fitch, Türkiye'nin "pozitif" kredi görünümünü değiştirdi
08:28
İsrail’i Türkiye korkusu sardı: Eşi benzeri görülmemiş güç gösterisi
İsrail'i Türkiye korkusu sardı: Eşi benzeri görülmemiş güç gösterisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 09:51:25. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.