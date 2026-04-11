İstanbul Boğazı\'nda Sis Etkili

İstanbul'da sabah saatlerine başlayan sis, İstanbul Boğazı ve çevresinde etkisini artırdı. Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü. Sisle kaplanan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de havadan görüntülendi. Şehir hatlarından yapılan açıklamada, "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" denildi.
İptal olan seferler şöyle;
Aşiyan-Anadolu Hisari-Küçüksu
Sarıyer-Beykoz
Çubuklu-İstinye
Sarıyer-Eminönü
Üsküdar-Aşiyan
Anadolu Kavağı-Sarıyer
