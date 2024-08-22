İstanbul Boğazı'nda Tekne Battı: 1 Kişi Kayboldu - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'nda Tekne Battı: 1 Kişi Kayboldu

İstanbul Boğazı\'nda Tekne Battı: 1 Kişi Kayboldu

İstanbul Boğazı'nda içinde 4 kişi ve 1 köpeğin bulunduğu bir tekne battı. 3 kişi ve köpek kurtarılırken, 1 kişi denizde kayboldu. Arama çalışmaları devam ediyor.

22.08.2024 12:23
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Yılmaz OKUR/İSTANBUL, İstanbul Boğazı'nda içinde 4 kişi ve 1 köpeğin bulunduğu tekne Salı günü gece saatlerinde battı. Denize düşen 3 kişi ve köpek başka bir tekne tarafından kurtarılırken, 1 kişi denizde kayboldu. Denizde kaybolan Emre Erdoğan'ı (30) arama çalışmaları 2. gününde de sürüyor.

Olay, Salı günü saat 22.00 sıralarında Sarıyer, Tarabya açıklarında meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde 4 kişi ve 1 köpeğin bulunduğu tekne henüz bilinmeyen bir nedenle battı. Teknenin batmasıyla 1 kişi gözden kaybolurken, 3 kişi ve köpek yüzmeye başladı. O sırada teknesiyle olayın yaşandığı yere yakın bir noktadan geçen tekne kaptanı Akın Bektaş sesleri duyarak 3 kişiyi ve köpeği kurtararak tekneye aldı. Kurtarılan vatandaşlar ve köpek kıyıya çıkarılarak polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kıyıya çıkarılan 3 kişinin ve köpeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, denizde kaybolan Emre Erdoğan için arama çalışması başlatılmıştı.

ARAMA ÇALIŞMALARI 2. GÜNÜNDE DEVAM EDİYOR

Arama çalışmalarına Sahil Güvenlik ekiplerinin yanı sıra, Deniz polisi ve İtfaiye ekipleri de katılıyor. Dün gün boyu devam eden aramalardan sonuç alamayan ekipler havanın kararmasıyla çalışmalara ara vermişti. Günün ilk ışıklarıyla arama çalışmaları yeniden başladı. AFAD ekipleri de drone kamerasıyla çalışmalara katılıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'nda Tekne Battı: 1 Kişi Kayboldu - Son Dakika

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