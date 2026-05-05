İstanbul Boğazı'ndaki Gemi Trafiği Yeniden Açıldı

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan kuru yük gemisi nedeniyle çift yönlü askıya alınan gemi trafiği yeniden açıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mısır'dan Rusya'ya seyreden 185 metre boyundaki "Zaltron" isimli kuru yük gemisinin Kuruçeşme önlerinde makine arızası yaptığı belirtildi.

Kuru yük gemisi için "Kurtarma-3", "Kurtarma-5" ve "Kurtarma-9" römorkörlerin olay yerine ivedilikle yönlendirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı kaydedildi.

Daha sonra yapılan açıklamada ise "Zaltron isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımız, Kurtarma-3 ve Kurtarma-5 römorkörümüz refakatinde ve Kurtarma-9 römorkörümüz yedeğinde Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildi." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin yeniden açıldığı bildirildi.