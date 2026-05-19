Boğaz’da midye dalışında kaybolan adam aranıyor

İSTANBUL Boğazı Kuruçeşme açıklarında midye toplamak için oksijen tüpüyle denize dalan Cemil Salman (39), kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. 10 saattir kayıp olan adamı arama çalışmaları sürüyor.

Olay, Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemil Salman ve yeğeni Agit Ataç midye toplamak amacıyla oksijen tüpüyle İstanbul Boğazı'nda dalış yaptı. Bir süre sonra Agit Ataç denizden çıkarken dayısı Cemil Salman su yüzüne çıkmadı. Selman'ın su yüzüne çıkmadığını fark eden yakınları, durumu polis, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve itfaiye dalgıç ekibi İstanbul Boğazı'nda arama çalışması başlattı. Sabah saatlerinde olay yerine gelen AFAD ekibi de dron ile aramaya destek veriyor.

'YEĞENİM ÇIKTI; DAYIM KAYIP'

Kayıp akrabasının arama çalışmaları için Kuruçeşme Parkı'na gelen yeğen, "Gece saat 02.00'da daldı. Daha sonra haber alamadık. 10 saattir kayıp. Midye veya salyangoz çıkarıyorlardı. İki kişi daldılar. Biri dayım diğeri de dayımın oğluydu. Dayım Cemil Salman kayıp" dedi.