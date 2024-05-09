İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Atina Belediye Başkanı Doukas'ı ağırladı - Son Dakika
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Atina Belediye Başkanı Doukas'ı ağırladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Atina Belediye Başkanı Doukas\'ı ağırladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atina Belediye Başkanı Haris Doukas'ı Saraçhane'deki makam odasında ağırladı. İmamoğlu, iki ülke ve iki şehir arasındaki dostluğun ve yakınlığın değerli katkılar sunacağını belirtti. Doukas ise kentler ve belediye başkanlarının barış ve huzur için önemli bir rol oynadığını vurguladı.

09.05.2024 04:11  Güncelleme: 04:16
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine tebrik ziyaretinde bulunan Atina Belediye Başkanı Haris Doukas'ı Saraçhane'deki makam odasında ağırladı. İmamoğlu, "Bu dostluğun ve bu yakınlığın iki ülkeye, iki şehre, yakın coğrafyaya, hatta Avrupa'ya çok değerli katkılar sunacağını görüyorum" dedi. Doukas da "Bu türbülanslı ortamda, kentler ve belediye başkanları, barışın ve huzurun sağlanması için çok kritik önemli rol oynuyor" dedi.

Atina Belediye Başkanı Haris Doukas, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu. Doukas ile Saraçhane'deki makam odasında bir araya gelen İmamoğlu, Doukas'ı İstanbul'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti. İmamoğlu, şunları söyledi:

"Hem kendisine görev döneminde başarılar diliyorum hem de işbirliğimizin hem Atina-İstanbul odağında hem de B40 odağında çok güçlü seviyelere erişmesini istiyorum. Sayın Bakoyannis (önceki dönem Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis) döneminde başlattığımız iyi adımların, sayın Doukas döneminde çok daha iyi seviyeye ulaşacağının samimi hislerini elde ettim. Bu dostluğun ve bu yakınlığın iki ülkeye, iki şehre, yakın coğrafyaya, hatta Avrupa'ya çok değerli katkılar sunacağını görüyorum. Çok yakın zamanda birbirimizle temas kurmaya başlamamıza rağmen, hele hele bu hafta hem Paris'te çok güzel diyaloglarımız oldu değerli dostum Haris'le hem de dün bizi Avrupa Günü resepsiyonumuzda yalnız bırakmadı. Bugün de bana bir tebrik ziyaretiyle, bugünümüzü keyiflendirdi. Kendisine teşekkür ediyorum. En kısa zamanda Haris'i Atina'da ziyaret etmeyi elbette diliyorum. Tekrar kendisine bu sıcaklığı, bu dostluğu ve bu samimiyeti için teşekkür ederim."

DOUKAS: "SİZLERİ ATİNA'DA AĞIRLAMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Atina Belediye Başkanı Doukas da duygularını, "İmamoğlu çok önemli bir zafer elde etti. Bundan çok memnunuz. İki belediye arasında, önceki belediye başkanı ile başlamış çok güçlü işbirliği bağları var. Bu dürüst, yoğun ilişkiyi sürdürmek için yoğun çaba sarf edeceğiz. İstanbul, Balkan bölgesinin çok önemli bir kenti. Bu türbülanslı ortamda, kentler ve belediye başkanları, barışın ve huzurun sağlanması için çok kritik önemli rol oynuyor.  En kısa sürede sizleri Atina'da ağırlamayı dört gözle bekliyoruz" sözleriyle dile getirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Atina Belediye Başkanı Doukas'ı ağırladı - Son Dakika

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