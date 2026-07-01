İstanbul Caz Festivali Marcus Miller ile Başladı

33. İstanbul Caz Festivali, bas gitarist, besteci ve yapımcı Marcus Miller'ın "We Want Miles! The Reunion Tour 2026" konseriyle başladı.

Festivalin açılış konserinde Marcus Miller'a gitarda Mike Stern, saksafonda Bill Evans, perküsyonda Mino Cinelu, trompette Russell Gunn, tuşlu çalgılarda Brett Williams ve davulda Anwar Marshall eşlik etti.

Konserde, trompetçi ve besteci Miles Davis'in 1981 tarihli Grammy ödüllü canlı albümü We Want Miles başta olmak üzere sanatçının son dönem repertuvarından eserler seslendirildi.

Marcus Miller, Miles Davis'in doğumunun 100. yılı dolayısıyla hazırladığı "We Want Miles! The Reunion Tour 2026" kapsamında bir araya gelen grupla dünya turnesinin duraklarından biri olan İstanbul'da sahne aldı.

Miller ile Davis'in işbirliği 1981 yılında başlamış ve Davis'in 1991'deki vefatına kadar sürmüştü. Konserde, Davis'in birlikte çalıştığı müzisyenlerden Bill Evans, Mike Stern ve Mino Cinelu da yeniden aynı sahneyi paylaştı.

Açılış konserinde sanatçılar, Miles Davis'in müzikal mirasını yansıtan eserleri cazseverler için seslendirdi.

Yaklaşık 1,5 saat süren konsere seyirciler alkışlarla eşlik etti.