İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, seçimlerle ilgili provokatif paylaşımlar yapan hesaplar hakkında soruşturma başlattı

Güncel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'yle ilgili sosyal medyada provokatif ve manipülasyon içeren paylaşımlar yapan hesaplarla ilgili resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılık, yerel seçimlere ilişkin kamuoyunda yanıltıcı, gerçek dışı ve yanlış algı oluşturacak şekilde kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya yönelik gerçeğe aykırı bilgileri paylaşan, alenen yayan, provokatif ve manipülasyon içeren, halkın bir kesimini diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden, suç unsuru taşıyan paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarıyla ilgili resen soruşturma açtı.