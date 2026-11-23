(İSTANBUL) Sarıyer Uskumruköy bölgesinde güvenlik kameralarına yansıyan aslanla ilgili arama çalışmaları devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılık aslanın nereden kaçtığının ve sahibinin kim olduğunun belirlenmesi için ilgili birimlere talimat verdi.

Sarıyer Uskumruköy civarında dün 18.00 sıralarında görüntüsü güvenlik kameralarına yansıyan aslanın yakalanmasına yönelik çalışmalar Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda, jandarma, emniyet, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ve Sarıyer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülüyor. Bölge güvenlik koridoruna alınırken ilgililer dışında kimsenin alana girişine izin verilmiyor.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Valiliği, aslanın sağ olarak yakalanması için gerekli özenin gösterildiğini duyururken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık aslanın nereden kaçtığının ve sahibinin kim olduğunun belirlenmesi için ilgili birimlere talimat verdi.