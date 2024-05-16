İstanbul'da 19 Mayıs Yürüyüşü: Kurtuluş'a Giden İlk Adım - Son Dakika
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İstanbul'da 19 Mayıs Yürüyüşü: Kurtuluş'a Giden İlk Adım

İstanbul\'da 19 Mayıs Yürüyüşü: Kurtuluş\'a Giden İlk Adım

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İstanbul'da düzenlenen 'Kurtuluş'a Giden İlk Adım' yürüyüşüne katılanlar, Türk bayrakları taşıyıp marşlar söyledi. Yürüyüş, Atatürk'ün Samsun'a hareket ettiği Karaköy Rıhtımı'nda sona erdi. Tören sırasında saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Belediye başkanları ve CHP İstanbul İl Başkanı, İlk Adım Anıtı'na çiçek bıraktı. Konuşmalarında Atatürk'ün önemine vurgu yapan yetkililer, gençlerin yürüyüşe sahip çıkmasından mutluluk duyduklarını ifade etti.

16.05.2024 15:09
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İstanbul'da "Kurtuluş'a Giden İlk Adım" yürüyüşü yapıldı.

Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş belediyeleri işbirliğiyle düzenlenen yürüyüşe katılanlar Türk bayrakları taşıyıp, marşlar söyledi.

Dolmabahçe Sarayı önünde başlayan yürüyüş, Atatürk'ün 16 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Samsun'a hareket ettiği Karaköy Rıhtımı'nda sona erdi.

Rıhtımda düzenlenen törende ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik tarafından rıhtımda bulunan İlk Adım Anıtı'na çiçek bırakıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Güney, törende yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 105 yıl önce yaktığı ateşinin tüm Anadolu'da büyüdüğünü söyleyerek, "Halk onurlu bir yaşam istiyordu. Bunun karşısında kimse duramazdı." dedi.

Güney, gençlerin yürüyüşe sahip çıkmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

Şişli Belediye Başkanı Resul Şahan, milli iradenin adımını anmak için buluştuklarını belirtirken, Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat da tarihi bir ana tanıklık ettiklerini vurguladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise 19 Mayıs'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük adımı olduğunu dile getirdi.

Gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende, şiirler okunup halk oyunları gösterisi yapıldı.

Kaynak: AA

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