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İstanbul'da 2024'ün ilk saniyelerinde havai fişek gösterileri - Son Dakika
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İstanbul'da 2024'ün ilk saniyelerinde havai fişek gösterileri

İstanbul'da, 2024'ün ilk saniyelerinde gerçekleştirilen havai fişek gösterileri, uçaktaki bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. Boğaz ve çevresinde başlayan gösteriler, Türk Hava Yolları'na ait bir uçaktan görüntülendi.

01.01.2024 - 15:15,
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İSTANBUL'da, 2024'ün ilk saniyelerinde gerçekleştirilen havai fişek gösterileri, uçaktaki bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da 2024 yılı, boğaz ve çevresinde gerçekleştirilen havai fişek gösterileriyle karşılandı. 2024 yılının ilk saniyelerinde farklı yerlerde başlayan havai fişek gösterileri, o sırada İstanbul üzerinden geçen Türk Hava Yolları'na ait bir uçaktaki yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul\'da 2024\'ün ilk saniyelerinde havai fişek gösterileri
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İstanbul'da 2024'ün ilk saniyelerinde havai fişek gösterileri - Son Dakika
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