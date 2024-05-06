İstanbul'da 5 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili yeni gelişme - Son Dakika
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İstanbul'da 5 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili yeni gelişme

İstanbul\'da 5 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili yeni gelişme

İstanbul'da 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ailesiyle piknik yaparken bir parkta belediyenin açtığı su dolu çukura düşerek ölmesiyle ilgili soruşturmada, bir kişi daha ifade verdi ve adli kontrolle serbest kaldı.

06.05.2024 22:06  Güncelleme: 22:18
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(İSTANBUL) - İstanbul'da 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ailesiyle piknik yaparken bir parkta belediyenin açtığı su dolu çukura düşerek ölmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, bir kişi daha ifade verdi ve adli kontrolle serbest kaldı. Dün Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen bir belediye çalışanı tutuklanmış, 2 çalışan serbest bırakılmıştı.

İstanbul Menekşe Sahil Parkı'nda 5 yaşındaki Edanur Gezer'in kapatılmayan, su dolu çukura düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas savcılığa ifade verdi. Sukas, hakimlikteki ifadesinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Dün de bir kepçe operatörünün de aralarında bulunduğu 3 belediye çalışanı ifade vermiş, mahkeme  mühendis Furkan K'nin tutuklanmasını kararlaştırmıştı.

Olayla ilgili İBB'nin başlattığı idari soruşturmanın da sürdüğü öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olayla ilgili, "Küçük Edanur'un, belediyemize ait bir parkta yaşamını kaybetmesinin yasını tutuyoruz. Sorumluluları cezasız bırakmayacağız" demişti.

Kaynak: ANKA

İstanbul, İstanbul, Soruşturma, Belediye, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 5 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili yeni gelişme - Son Dakika

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