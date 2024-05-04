İstanbul\'da 5 yaşındaki çocuk su dolu çukura düşerek hayatını kaybetti

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(İSTANBUL) - İstanbul'da 5 yaşındaki Edanur Gezer'in ailesiyle piknik yaparken bir parkta belediyenin açtığı içi su dolu çukura düşerek ölmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada, 3 kişi gözaltına alındı, bir kişi hakkında da gözaltı kararı verildi.

İstanbul Menekşe Sahil Parkı'nda 5 yaşındaki Edanur Gezer'in kapatılmayan ve su dolu bir çukura düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Savcının talimatıyla harekete geçen Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları mühendis Furkan K., kepçe operatörü Sezai A. ve tesisat ustası Fayık C.'yi gözaltına aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Edanur Gezer'in ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada, "Küçük Edanur'un, belediyemize ait bir parkta yaşamını kaybetmesinin yasını tutuyoruz. Olayın hemen ardından başlattığımız teftiş süreci yakında tamamlanacak. Sorumluluları cezasız bırakmayacağız. Adli makamların da soruşturması devam ediyor. Minik yavrumuzun acısını yaşarken, bu olayın her zaman olduğu gibi siyasal istismar malzemesi haline getirilmesini de utanarak izliyoruz. Bu ülkede kah tren kazalarındaki ihmallerde, kah maden facialarındaki ihmallerde çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Bu olaylarda ağızlarını bıçak açmayanların, ya da 'Ölüm bu işin fıtratında var. Güzel öldüler' diyebilenlerin sözde vicdani çıkışlarına itibar etmiyoruz" ifadesini kullanmıştı.