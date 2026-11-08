İstanbul'da 8 bin 372 kişi organ nakli bekliyor, İl Sağlık Müdürü Güner açıkladı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, kentte toplam 8 bin 372 kişinin organ nakli beklediğini bildirdi.

Güner, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da 7 bin 129'u böbrek, 612'si karaciğer, 493'ü kalp, 79'u pankreas ve 59'u akciğer olmak üzere toplam 8 bin 372 kişi organ nakli bekliyor. 2026 yılında İstanbul'da 10'u kalp nakli olmak üzere toplam 1890 organ nakli gerçekleştirildi. Aynı dönemde organ bağışçılarının yalnızca yüzde 13'ünü vefat eden bağışçılar oluşturdu." ifadelerini kullandı.

Organ bağışının nakil bekleyen bir insanın sevdikleriyle daha nice anı biriktirmesini mümkün kılabileceğini aktaran Güner, vatandaşların "e-Devlet" veya "e-Nabız" üzerinden organ bağışı beyanında bulunabileceklerini kaydetti.