İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran trafik yoğunluğu, ana arterler, bağlantı yolları ve sahil güzergahlarında ulaşımda aksamalara neden oldu.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Avcılar, Küçükçekmece, Bahçelievler, Bakırköy ve Güngören mevkilerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kara yolunun bazı kesimlerinde araçlar yavaş ilerlerken, Zeytinburnu ve çevresindeki bağlantı yollarında da yoğunluk gözleniyor.

TEM Otoyolu'nda Esenyurt, Avcılar ve Başakşehir çevresindeki güzergahlarda trafik akışı yer yer yavaş seyrediyor. Özellikle Küçükçekmece, Bahçelievler ve Merter bağlantılarında trafik durma noktasına geldi.

Haliç çevresi, Zeytinburnu ve Bakırköy yönündeki sahil yollarında da araç yoğunluğu görülüyor. Yenikapı ve çevresinde uzanan bağlantı yollarında da trafik ağır ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir ve Maltepe çevresindeki ana arterlerde trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 kara yolunun Kadıköy-Ataşehir ve Maltepe kesimlerinde araçlar zaman zaman yavaş ilerlerken, Üsküdar ve Kadıköy sahil şeritlerinde de yoğunluk gözleniyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı güzergahlarında da trafik akışının yavaşladığı görülüyor. Köprü bağlantı yollarının ana arterlerle birleştiği noktalarda araç yoğunluğu yaşanıyor.

Kent genelinde özellikle köprü bağlantıları, sahil yolları ve ana arterlerin kesiştiği noktalarda trafik yoğunluğu etkisini sürdürüyor.

İBB Cep Trafik haritasına göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 81 olarak ölçüldü. Yoğunluk Avrupa ve Anadolu yakalarında da yüzde 81 olarak kaydedildi.