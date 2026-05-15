İstanbul'da akşam trafiği felç oldu: Yoğunluk yüzde 80'e çıktı

15.05.2026 18:33
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu arttı. D-100 ve TEM Otoyolu başta olmak üzere birçok arterde araçlar güçlükle ilerliyor. İBB verilerine göre yoğunluk yüzde 80'e, Anadolu Yakası'nda yüzde 87'ye çıktı.

İstanbul'da, haftanın son iş gününde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kentin iki yakasında, özellikle ana arterler ve caddelerde trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda, Şişli'den Beylikdüzü'ne kadar trafikte araç yoğunluğu yaşanıyor.

Mecidiyeköy ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında her iki istikamette de trafik ağır ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda ise Hasdal, Seyrantepe ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar olan bölümde trafik yoğunluğu gözleniyor. Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu'nda trafik akışında aksamalar yaşanıyor.

Karaköy ile Beşiktaş arasında araçlar güçlükle ilerlerken, sahil şeridinde de yoğunluk görülüyor.

Kennedy Caddesi'nde Avrasya Tüneli girişinde de sürücüler araçlarıyla güçlükle seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Kartal'dan başlayan trafik yoğunluğu Kadıköy'e kadar devam ediyor.

TEM Otoyolu'nda, Sancaktepe ile Üsküdar arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

Sancaktepe ile Çamlıca gişeleri arasında da trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde her iki yönde yoğunluk yaşanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde araçlar ağır ilerliyor.

TEM Bağlantı Yolları'nda Üsküdar'dan başlayarak Çamlıca gişelerine kadar yoğun trafik gözleniyor.

Şile Otoyolu'nda Altunizade ile Çekmeköy arasında araçlar güçlükle seyrediyor.

Kent genelinde akşam saatlerinde toplu taşıma duraklarında da yoğunluk yaşanıyor.

İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 80'e kadar çıktı. Yoğunluk, Anadolu Yakası'nda yüzde 87'ye, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 76'ya kadar ulaştı.

Kaynak: AA

