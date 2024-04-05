İstanbul'da asayiş uygulamasında 411 kişi yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da asayiş uygulamasında 411 kişi yakalandı

İstanbul\'da asayiş uygulamasında 411 kişi yakalandı

İstanbul'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 411 kişi yakalandı. Denetimlerde 43 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 164 fişek, 1 kilo 977 gram uyuşturucu, 2244 uyuşturucu hap, 54 kök Hint keneviri, 16 bin 860 lira ve 10 gram altın ele geçirildi. Ayrıca 3 iş yeri ile 5 yabancı uyruklu kişiye işlem uygulandı ve 946 bin 547 lira trafik cezası kesildi.

05.04.2024 06:08
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İstanbul'da dün gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 411 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, trafikte ve umuma açık noktalarda iki aşamalı "Huzur İstanbul" denetimi yapıldı.

Denetimin 14.00 ila 16.00 saatlerinde kent genelindeki 221 noktada yapılan ilk aşamasına 1630 personel katıldı. Polis helikopteri ile Deniz Limanı Şubesine ait iki bot görevlilere eşlik etti.

İkinci aşamada 1557 personel, 21.00 ila 23.00 saatlerinde umuma açık yerleri denetledi.

Denetimlerde 255 bin 106 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Ekiplerce 629 kişinin çeşitli suçlardan arandığı, 135 kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Bu kişilerden 411'i gözaltına alındı.

Aramalarda 43 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 164 fişek, 1 kilo 977 gram uyuşturucu, 2244 uyuşturucu hap, 54 kök Hint keneviri, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 16 bin 860 lira ile 10 gram altın ele geçirildi.

Halka açık 559 noktada yapılan denetlemelerde 3 iş yeri ile 5 yabancı uyruklu kişiye işlem uygulandı.

Denetimlerde ayrıca 47 bin 611 araç ve 3 bin 981 motosiklet kontrol edildi. 1956 araç ve motosiklet ile 48 sürücü hakkında işlem yapıldı, 6 araç trafikten menedildi.

Sürücülere 946 bin 547 lira trafik cezası kesildi.

Kaynak: AA

İstanbul, Güvenlik, Uyuşturucu, Trafik, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da asayiş uygulamasında 411 kişi yakalandı - Son Dakika

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