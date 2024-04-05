İstanbul\'da asayiş uygulamasında 411 kişi yakalandı

İstanbul'da dün gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 411 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, trafikte ve umuma açık noktalarda iki aşamalı "Huzur İstanbul" denetimi yapıldı.
Denetimin 14.00 ila 16.00 saatlerinde kent genelindeki 221 noktada yapılan ilk aşamasına 1630 personel katıldı. Polis helikopteri ile Deniz Limanı Şubesine ait iki bot görevlilere eşlik etti.
İkinci aşamada 1557 personel, 21.00 ila 23.00 saatlerinde umuma açık yerleri denetledi.
Denetimlerde 255 bin 106 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Ekiplerce 629 kişinin çeşitli suçlardan arandığı, 135 kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Bu kişilerden 411'i gözaltına alındı.
Aramalarda 43 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 164 fişek, 1 kilo 977 gram uyuşturucu, 2244 uyuşturucu hap, 54 kök Hint keneviri, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 16 bin 860 lira ile 10 gram altın ele geçirildi.
Halka açık 559 noktada yapılan denetlemelerde 3 iş yeri ile 5 yabancı uyruklu kişiye işlem uygulandı.
Denetimlerde ayrıca 47 bin 611 araç ve 3 bin 981 motosiklet kontrol edildi. 1956 araç ve motosiklet ile 48 sürücü hakkında işlem yapıldı, 6 araç trafikten menedildi.
Sürücülere 946 bin 547 lira trafik cezası kesildi.
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Ataşehir TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada, bir otomobil cipe arkadan çarptı. Kazada, biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı. Kaza sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldıktan sonra trafik akışı normale döndü. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Sancaktepe'de Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda, kimliği belirsiz kişiler tarafından Mesut A. adlı bir kişiye ateş açıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mesut A'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Emniyet ekipleri, olay yerini güvenlik altına alırken, olay yeri inceleme ekipleri de boş kovanlar buldu. Mesut A'nın cansız bedeni morga kaldırılırken, araç ise olay yerinden çekiciyle kaldırıldı.
Adana'nın Merkez Çukurova ilçesinde bulunan Seyhan Baraj Gölü'ne giren bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, kayıp kişinin arkadaşlarından bilgi alarak arama çalışmalarına devam ediyor.
Sancaktepe'de husumetli olduğu şahsın aracına kimliği belirsiz kişi tarafından silahla ateş açıldı. Saldırı sonucunda araç sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda mermi kovanı bulundu. Soruşturma başlatıldı.
Erzincan-Sivas kara yolu Kalkancı köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, M.Z'nin (59) kullandığı otomobil şarampole devrildi. Kazada, sürücü ve 6 kişi yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralıları hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne ders çalışmak ve kaynaklardan faydalanmak isteyenler, sahurda da yoğun ilgi gösteriyor. 7 gün 24 saat hizmet veren kütüphaneye gelenler, kimlik kartlarıyla giriş yaparak 5 milyonun üzerinde basılı eserin yanı sıra elektronik kaynak bakımından zengin içeriklere ulaşabiliyor. Gece saatlerinde de yoğun ilgi gören kütüphanede çalışanlara ücretsiz kek, çay, kahve ve su ikramında bulunuluyor. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencisi Muhammed Çağrı Töremişoğlu, kütüphanenin imkanlarının çok iyi olduğunu söyledi. Kütüphanede çalışma ortamının yanı sıra ikramların da olduğunu ifade eden Töremişoğlu, 'Buradaki kütüphanenin hem çalışma kaynakları çok geniş hem de çalışma ortamı gençler için düzenlenmiş. İnterneti kuvvetli, çok iyi çalışma alanları var. Üniversite gençlerine çok hitap ediyor.' dedi. Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanan Çocuk Gelişimi Bölümü mezunu Naciye Elif Taş da kütüphaneyi tercih etmesinin nedeninin güvenilir, temiz ve personelin kibar olmasından kaynaklandığını söyledi. Oruç tutarak kütüphanede çalışmanın mümkün olduğunu belirten Taş, her türlü olanağın bulunduğunu ifade etti. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan lise son sınıf öğrencisi Melih Arslan da sınava çok az süre kaldığını dile getirerek, 'Son aylarımı burada değerlendirmek istedim. Önceden gezmek amacıyla buraya gelmiştim. İlk defa bugün nasip oldu. Geldim, dersimi çalışıyorum. Gayet güzel. Ders çalışmak amacıyla verimli bir ortam olduğu için burada çalışmayı düşünüyorum.' şeklinde konuştu.
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