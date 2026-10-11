İstanbul'da Aşiyan Sahili'nde sıcak havayı fırsat bilenler Boğaz'da denize girdiler - Son Dakika
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İstanbul'da Aşiyan Sahili'nde sıcak havayı fırsat bilenler Boğaz'da denize girdiler

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İstanbul\'da Aşiyan Sahili\'nde sıcak havayı fırsat bilenler Boğaz\'da denize girdiler
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İstanbul'da pazar günü sıcaklık 27 dereceye ulaşınca Aşiyan Sahili'nde yoğunluk oluştu. Sahile gelenlerden bazıları yürüyüş yaptı, bazıları Boğaz'da yüzdü; bazı vatandaşlar herkesi denize girmeye davet etti.

Berkay GÜNEŞ – Uğurcan TANMAN/ İSTANBUL, – İSTANBUL'da güneşli havayı fırsat bilenler Aşiyan Sahili'ne akın etti. Sıcaklığın 27 dereceye kadar çıktığı İstanbul'da kimileri sahilde yürüyüş yaptı kimileri de sıcak havanın keyfini denize girerek çıkardı.

İstanbul'da sıcak havanın etkisini sürdürdüğü pazar günü, haftasonunu değerlendirmek isteyenler Aşiyan Sahili'ne akın etti. Sıcak havanın keyfini çıkarmak isteyenler sahilde yürüyüş yaparken bazıları da denize girerek yüzdü. Dün 28 derece bugün ise 27 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığını fırsat bilenler haftasonunu deniz kenarlarında ve parklarda geçirdi.

'HERKESİ DENİZE GİRMEYE DAVET EDİYORUZ'

Sahilde yürüyüş yapan Yılmaz Kaya, "Kışı daha çok seviyorum ben ama yazın da sıcak havayı değerlendiriyoruz. Bizim için fark etmiyor, burada kışın da yüzüyoruz. Doğma büyüme Hisarlı olduğumuz için Boğaz'a alışkınız. Herkesi sonbahara girdiğimiz şu günlerde denize girmeye davet ediyoruz. İstanbullu olarak 'Buyurun, Boğaz gerçekten süper. Denizin sıcaklığı da harika. Hele hava bozmadan mükemmel bir fırsat. Herkesi Boğaz'a davet ediyorum' diyorum" dedi.

'SICAK HAVANIN SON ZAMANLARINI DEĞERLENDİRSİNLER'

Tahsin Ceren, "Hava güzel, deniz ıslak, bronzlaşmak için harika bir gün. Sabah uyanıyorum, kafamı yastıktan kaldırdığımda gün benim için başlamış oluyor. Güzel bir duş alıyorum, modumu yakalıyorum, kahvaltımı yapıyorum. Ondan sonra Aşiyan'a geliyorum. Şu güzelliğe, manzaraya, Boğaz'a bakın. Havalar soğumaya başlıyor. İnsanlar son zamanlarını değerlendirsinler. Deniz burada aralık ayının sonuna kadar soğumuyor. Aşiyan'ın suyu geç ısınır, geç soğur. Burası Boğaz. Herkes gelsin, yüzsün ve bu güzelliği değerlendirsin. Ben aksine kışları daha çok seviyorum. Su ilk başta soğuk oluyor, heyecanla ve korkuyla denize atlıyoruz. Sonra sudan çıkınca çok mutlu oluyoruz, eğleniyoruz. Biz yaz kış yüzüyoruz" ifadelerini kullandı.

'SOĞUK HAVANIN GELMESİNİ HİÇ İSTEMİYORUM'

Sahilde yürüyüş yapanlardan Gülçimen Göktaş, "Açıkçası soğukların gelmesini hiç istemiyorum çünkü sıcağı seven biriyim. Nerede sıcak varsa oraya gitmek istiyorum. Yaz kış demeden spor yapıyorum. Bu yüzden havalar beni bu konuda etkilemiyor. Güneşin doğması insana ayrı bir enerji veriyor, daha pozitif hissettiriyor. Soğuk havalar insanda film izleme isteği yaratır, ben film izlemeyi pek sevmiyorum. Daha çok dışarı çıkıp etkinlik yapmayı, bu sıcak günleri arkadaşlarımla vakit geçirerek ve kaynaşarak değerlendirmeyi tercih ediyorum. Tabii sporu da hiç ihmal etmiyoruz" diye konuştu.

'PASTIRMA YAZINI NİHAYTET GÖRDÜK'

Ruken Karaç ise, "Öncesinde çok üşüdük, biliyorsunuz, evlerde kaloriferler yanmaya başladı. Neyse ki sonradan hava tekrar ısındı ve pastırma yazını nihayet gördük. Bundan sonra havalar soğusun artık. Mevsiminde yaşamak güzel. Hava sıcaklıklarında çok fazla değişim olduğunda hastalıklara ve sıkıntılara yol açabiliyor. Evimizin bulunduğu bölge oldukça yeşil. Oradan daha önce görmediğim, çeşit çeşit böcek gelmeye başladı. Kısacası doğanın dengesi bozuluyor. Her şeyin mevsiminde ve zamanında olması en güzeli. Bundan sonra soğuklar gelsin, güzel kabanlarımızı ve montlarımızı da giyelim artık diyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İstanbul'da Aşiyan Sahili'nde sıcak havayı fırsat bilenler Boğaz'da denize girdiler - Son Dakika
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