İstanbul\'da Beyaz Yol Çalışması Nedeniyle D-100\'de Trafik Yoğunluğu

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Bahçelievler ile Avcılar'da başlatılan "beyaz yol" ve elektrik altyapı çalışması nedeniyle D-100 kara yolunda trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince Küçükçekmece ve Yenibosna arasında mevcut metrobüs hattında başlatılan "beyaz yol" çalışması kapsamında Yenibosna metrobüs durağının bariyeri kaldırıldı, yola dubalar yerleştirildi.

Yolun daraltılması nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu.

Avcılar'da da elektrik hatlarının yenilenmesi amacıyla Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından başlatılan, yaklaşık bir hafta sürecek çalışma kapsamında D-100 kara yolu Güney yan yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı.

Böylece iki noktada da trafik yoğunluğu meydana geldi, araçlar yolda güçlükle ilerledi.