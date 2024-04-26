İstanbul'da bir öğretmene saldıran veli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da bir öğretmene saldıran veli yakalandı

İstanbul\'da bir öğretmene saldıran veli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'daki Prof. Ali Kemal Yiğit Ortaokulu'nda öğretmen N.Ö'ye okul koridorunda yumruk atarak darbeden öğrenci velisi A.Ç'nin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, öğretmenlere yapılan saldırıları kabul edilemez olarak nitelendirdi ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

26.04.2024 12:07
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, öğretmen N.Ö'ye okul koridorunda yumruk atarak darbeden öğrenci velisi A.Ç'nin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dün İstanbul'daki Prof. Ali Kemal Yiğit Ortaokulu'nda öğretmen N.Ö'ye okul koridorunda yumruk atarak darbeden A.Ç'nin adalete teslim edildiğini belirtti.

Yerlikaya, "Yapılan soruşturma ve görüntülerin incelemesi sonucunda, söz konusu şahıs yakalanarak adalete teslim edilmiştir. Ömürlerini eğitime adayan, bilgelikleriyle yolumuzu aydınlatan sevgili öğretmenlerimize yapılan saldırılar kabul edilemez. Kıymetli öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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