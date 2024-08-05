İstanbul'da Bu Hafta Sanat Dolu Etkinlikler - Son Dakika
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İstanbul'da Bu Hafta Sanat Dolu Etkinlikler

İstanbul'da bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı birçok etkinlikle yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konser, sergi, tiyatro gösterisi ve performanslar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

05.08.2024 17:30
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İstanbul'da bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı birçok etkinlikle yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konser, sergi, tiyatro gösterisi ve performanslar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Cüneyt Karakuş'un yönetmenliğini üstlendiği, Kerem Bursin ve İrem Helvacıoğlu'nun başrolleri paylaştığı "Eflatun" filmi Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 5-8 Ağustos'ta gösterilecek.

AKM'de ayrıca hafta boyunca çocuklar için "Piyano Kaşifleri", "Yarn Art Manzara Atölyesi" ve "Çocuklar İçin Resim Atölyesi" gibi etkinlikleri düzenlenecek.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin "Kartpostallarda Saklı İstanbul Hatıraları" başlıklı çocuk atölyeleri 8 Ağustos'ta başlayacak. Etkinlik kapsamında önce sergi gezilecek, ardından İstanbul hatıraları kartpostallara işlenecek.

Konserler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda yarın akşam Ajda Pekkan, 7 Ağustos'ta Aşkın Nur Yengi, 10 Ağustos'ta ise Mert Demir sahne alacak.

Aynı mekanda 8 ve 9 Ağustos'ta "Ata Demirer Gazinosu" etkinliği yapılacak.

KüçükÇiftlik Park'ta %100 Metal organizasyonuyla 11 Ağustos'ta Pentagram, Radical Noise ve Razor Inc. grupları sahne alacak.

İstanbul Festivali ise bu yıl 18 Ağustos'a kadar 120 bin metrekare büyüklüğündeki Festival Park Yenikapı'da müzikseverleri ağırlayacak.

Devam eden sergiler

Filistin direnişinin sanatın etkili gücüyle anlatıldığı sanatçı Muhammed Emin Albayrak'ın tasarımları ve Filistinli şair Mahmut Derviş'in şiirlerinin buluştuğu "Zafer Bizimdir" adlı sergi, bugünden itibaren AKM Kültür Sokağında ziyaret edilebilecek.

İBB Miras, İBB Kültür ve Çek Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu ortaklığında düzenlenen "Yeraltının Kapıları-Geçiş ve Yansıma ile Mekana Dokunma: Vlastimil Beranek" başlıklı sergi, Yerebatan Sarnıcı'nda ziyaret edilebiliyor.

"Büyük Mabeyn Köşkü", "Çit Kasrı", "Küçük Mabeyn Köşkü" ve "Harem Dairesi" başta olmak üzere birçok yapının tarihinde ilk kez görülebildiği Yıldız Sarayı da 1 Eylül'e kadar pazartesi dışında her gün ücretsiz olarak gezilebilecek.

Küratörlüğünü Prof. Dr. Mona Mahall, Prof. Dr. Aslı Serbest ve Yelta Köm'ün üstlendiği "Ters Yüz Pera: Mekanlar ve Metinlerde Denemeler" sergisi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nde ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: AA

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