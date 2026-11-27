(İSTANBUL) İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM'un tahminlerine göre İstanbul'da cumartesi gece saatlerinden itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgası etkili olacak. Sıcaklıkların 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerilemesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM'un meteorolojik değerlendirmesine göre İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümü cumartesi gece saatlerinden itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altında kalacak.

SICAKLIKLAR KIŞ DEĞERLERİNE GERİLİYOR

Halen 16-18 derece aralığında, bahar değerlerinde seyreden sıcaklıkların 8-10 derece birden azalarak kış değerlerine gerilemesi öngörülüyor.

POYRAZ KUVVETLİ ESECEK

7-10 gün boyunca bölgede etkili olması beklenen sistem nedeniyle rüzgar kuzeyli yönlerden (poyraz) kuvvetli, zaman zaman fırtına şiddetinde esecek. Rüzgarın hızı saatte 40 ila 75 kilometre olacak. Bu süreçte sağanak, yer yer de kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanacak.