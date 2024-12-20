İstanbul'da DEAŞ Operasyonu: 16 Gözaltı

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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet yürüttükleri ve ülke açısından tehdit oluşturdukları değerlendirilen 16 şüpheliyi tespit etti.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 16 zanlıyı yakaladı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyette götürüldü.