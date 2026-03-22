İstanbul'da Doğal Gaz Patlaması: 9 Kişi Göçük Altında - Son Dakika
22.03.2026 14:10
Fatih'te meydana gelen doğal gaz patlamasında 7 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih'te doğal gaz patlaması sonucu göçük meydana gelen 2 binanın enkazından 7 kişinin çıkarılıp hastaneye sevk edildiğini, enkazdaki 1 kişiye ulaşıldığını, 1 kişiyi arama çalışmasının da sürdüğünü bildirdi.

Vali Gül, Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'taki doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrası çöken bitişik yapıdaki 2 binanın enkaz alanında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Gül, patlama neticesinde yan yana bulunan biri 2, diğeri tek katlı olmak üzere 2 evde göçük meydana geldiğini anımsattı.

Gül, "İlk belirlemelere göre toplamda 9 kişi göçük altında kaldı. Kaymakamımızın koordinasyonunda AFAD, itfaiye, Fatih Belediyesi, emniyet, UMKE ve diğer kurumların işbirliğiyle kurtarma çalışmaları başladı. Şu ana kadar 7 kişi hastaneye sevk edildi. Bir kişiye ulaşıldı, birazdan çıkmak üzere. Diğer sonuncu hemşehrimizin de bulunma, kurtarılma çalışmaları devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Ekiplerin enkazın başında, dar bir yerde ve zor şartlar altında çalıştığını kaydeden Gül, "Bu açıdan hem onlara rahatlık sağlamak hem onların çalışmalarına engel olmamak için biz daha çok bu tarafta çalışmaları takip edeceğiz. Hepimize geçmiş olsun." dedi.

Vali Gül, çevredeki binalarda şu an için tahliye durumunun söz konusu olmadığını belirterek, "Bundan sonraki süreçte AFAD bu işleri takip eder, boşaltılması gereken binalar varsa boşaltılır. Dışarıda kalan hemşehrilerimiz varsa bunların barınma, besleme ve benzeri işlerini takip eder. Bizim şu an birinci önceliğimiz hemşehrilerimizi göçükten çıkarmak ve tedavilerini yaptırmak. Yaralı hemşehrilerimizin şu an hayati tehlikesi yok ilk belirlemelere göre." diye konuştu.

Kaynak: AA

