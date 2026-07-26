İstanbul'da Dronla Motosiklet Denetimi - Son Dakika
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İstanbul'da Dronla Motosiklet Denetimi

İstanbul\'da Dronla Motosiklet Denetimi
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5 ilçede yapılan dron destekli denetimlerde 407 bin lira ceza kesildi, 4 motosiklet men edildi.

İSTANBUL'da 5 ilçede, yaya yollarını kullanan motosiklet sürücülerine yönelik dron destekli denetim yapıldı. Denetimlerde kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere toplam 407 bin 818 lira para cezası kesilirken, 4 motosiklet trafikten men edildi. Denetim anları dron kamerasına yansıdı.

Bakırköy, Beşiktaş, Sarıyer, Kadıköy ve Maltepe'de motosiklet sürücülerine yönelik dron destekli denetim yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücülerinin yaya yollarını kullanmasına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında dron da kullanıldı.

407 BİN 818 LİRA PARA CEZASI

Denetimlerde motosiklet ve motorlu bisikletleri yayaların kullanımına ayrılan alanlarda süren, koruma başlığını uygun kullanmayan, yaya yollarına park eden ve muayenesi bulunmayan araçla trafiğe çıkan sürücüler dron desteğiyle tespit edildi.Ekipler tarafından yapılan kontrollerde sürücülere 'Yayalara ayrılmış alanlarda motosiklet kullanmak', 'Koruma başlığını usulüne uygun kullanmamak', 'Yaya yoluna park etmek' ve 'Muayenesiz araçla trafiğe çıkmak' gerekçeleriyle toplam 407 bin 818 lira para cezası kesildi. Denetimlerde 4 motosiklet de trafikten men edildi.

DRONLA TESPİT EDİLDİLER

Dron kamerasına yansıyan görüntülerde motosiklet sürücülerinin yaya yollarını kullandığı, polis ekiplerinin sürücüleri durdurarak denetim yaptığı ve kural ihlali yaptığı tespit edilen sürücülere işlem uygulandığı görüldü.

Kaynak: DHA

Motosiklet, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Dronla Motosiklet Denetimi - Son Dakika

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