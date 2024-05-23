İstanbul'da ehliyetsiz sürücüye kırmızı bülten çıkarıldı - Son Dakika
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İstanbul'da ehliyetsiz sürücüye kırmızı bülten çıkarıldı

İstanbul\'da ehliyetsiz sürücüye kırmızı bülten çıkarıldı

İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla bir kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok hakkında Kırmızı Bülten çıkarıldığını açıkladı. Zorlu, olayın ardından hemen yurt dışına kaçan şahıslar hakkında ilgili ülkedeki makamlarla iletişime geçildiğini belirtti ve hukuki sürecin hızlı bir şekilde tamamlanmasını diledi.

23.05.2024 11:57
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(ANKARA)- İYİ Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla bir kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ve onu yurt dışına kaçıran annesi yazar Eylem Tok hakkında Kırmızı Bülten çıkarıldığını bildirdi.

Kürşad Zorlu, yaptığı başvuru üzerine ilgili makamların kendisine konu hakkında bilgi verdiğini sosyal medya hesabından açıkladı:

"Vatandaşlarımızı da derinden etkileyen ve bir ehliyetsiz sürücünün çarpması sonucu Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayda şahıslar yurtdışına kaçmıştı. Kırmızı Bülten çıkarılıp çıkarılmadığı henüz kamuoyuna açıklanmamıştı.

Anne Pervin Aci'yi ziyaretimde kendisi bu hususun takipçisi olmamı benden rica etmişti, Başvurum neticesinde olayın hemen ardından yurt dışına kaçan şahıslar hakkında Kırmızı Bülten çıkarıldığı ve ilgili ülkedeki makamlarla iade konusunda iletişime geçildiği bilgisi tarafıma verilmiştir.

Hukuki sürecin ivedilikle tamamlanmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da ehliyetsiz sürücüye kırmızı bülten çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da ehliyetsiz sürücüye kırmızı bülten çıkarıldı - Son Dakika
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