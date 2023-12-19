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İstanbul'da eski gelinini darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan çift tutuklandı. - Son Dakika
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İstanbul'da eski gelinini darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan çift tutuklandı.

İstanbul Bağcılar'da, S.K. isimli kadının eski kayınvalidesi ve eski kayınpederi tarafından darbedilip tehdit ve hakaretlere uğradığı iddiasıyla gözaltına alınan çift tutuklandı. S.K. hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

İstanbul\'da eski gelinini darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan çift tutuklandı.
19.12.2023 - 13:27,
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İstanbul'da, eski gelinini darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan çift tutuklandı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.K. isimli kadının Kirazlı Mahallesi Mevlana Park'ta 2 şüpheli tarafından darbedildiğine yönelik ihbar üzerine çalışma başlattı.

Çalışmada, boşandığı eşinde kalan 2 çocuğunu almak için olay yerine gelen kadının eski kayınvalidesi S.C. ve eski kayınpederi F.C. tarafından darbedilip çeşitli tehdit ve hakaretlere uğradığı belirlendi.

Olayın ardından yakalanan F.C ile S.C. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İki şüpheli, "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlamasıyla çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Darbedildikten sonra hastaneye kaldırılan S.K'nın ise tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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