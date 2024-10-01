İstanbul\'da Eylül Enflasyonu Yüzde 59,18

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(İSTANBUL) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul'da eylülde aylık enflasyon yüzde 3,9, yıllık enflasyon yüzde 59,18 oldu.

İTO, eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,90, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 4,67 oranında arttı.Yıllık bazda perakende fiyat hareketlerinde artış yüzde 59,18 oldu. Bu oran önceki ay yüzde 61,57 olarak gerçekleşmişti.

İTO'nun açıklamasında şöyle denildi:

"Eylül 2024'te, perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; diğer harcamalar grubunda yüzde 14,62, kültür, eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yüzde 13,24, giyim harcamaları grubunda yüzde 6,67, konut harcamaları grubunda yüzde 4,18, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 3,62, gıda harcamaları grubunda yüzde 2,63, sağlık ve kişisel bakım harcamaları grubunda yüzde 0,72 artış; ulaştırma ve haberleşme harcamaları grubunda yüzde 0,35 azalış izlenmiştir. Eylül 2024'te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; mensucat grubunda yüzde 13,72, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 6,83, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 5,48, kimyevi maddeler grubunda yüzde 4,43, gıda maddeleri grubunda yüzde 2,61, madenler grubunda yüzde 2,60, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 2,01 artış izlenmiştir."