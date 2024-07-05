İstanbul'da FETÖ operasyonunda 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da FETÖ operasyonunda 6 kişi tutuklandı

FETÖ'ye yönelik İstanbul'da düzenlenen 'Kıskaç-20' operasyonunda yakalanan 21 şüpheliden 6'sı tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, HTS ve ankesör kayıtlarıyla tespit edilen şüphelilere yönelik 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlar kapsamında 29 ilde toplamda 108 zanlının gözaltına alındığını açıkladı.

05.07.2024 00:17
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FETÖ'ye yönelik 29 ilde düzenlenen "Kıskaç-20" operasyonunun İstanbul ayağında yakalanan 21 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye oldukları HTS ve ankesör kayıtlarıyla tespit edilen şüphelilere yönelik 28 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 21 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 6'sı sevk edildikleri mahkemece tutuklandı, 2 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 13 şüpheli ise serbest bırakıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, FETÖ'ye yönelik 29 ilde düzenlenen "Kıskaç-20" operasyonlarında 108 zanlının gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da FETÖ operasyonunda 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

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