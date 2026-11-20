İstanbul'da fon soruşturmasında 7 şüpheliye adli kontrol uygulandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürüttüğü fon soruşturmasında gözaltına alınan 7 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı. Savcılığın talebiyle sulh ceza hakimliğinde sorgulanan şüpheliler hakkında hakimlik adli kontrol kararı verdi.
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen ve savcılıkça haklarında adli kontrol talep edilen 7 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki sorgu işlemleri tamamlandı.
Hakimlik, zanlılar hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Kaynak: AA
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