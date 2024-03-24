??????? İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri, Pakistan Milli Günü dolayısıyla yeşil ve beyaz renklerle aydınlatıldı.
FSM ve YSS köprüleri, "23 Mart Pakistan Milli Günü"ne dikkati çekmek amacıyla yeşil ve beyaz renge büründü.
Dün akşam havanın kararmasıyla başlayan her iki köprüdeki aydınlatmanın sabaha kadar devam edeceği öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da FSM ve YSS köprüleri Pakistan Milli Günü için aydınlatıldı - Son Dakika
Bornova ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında darbeden saldırgan, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay gece saatlerinde meydana geldi. Saldırganın darp ettiği kadının başında beklediği anlar kaydedildi.
Bornova ilçesinde bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında darbeden saldırganın saldırısı görülüyor. Olayın ardından saldırganın darp ettiği kadının başında beklediği görülüyor.
Muş'ta sahnelenen Azerbaycanlı besteci Üzeyir Hacıbeyli'nin eseri 'Arşın Mal Alan Opereti' büyük beğeni topladı. Muş Valiliği koordinesinde gerçekleşen etkinlik, Muş'un kültür ve sanat hayatına önemli bir katkı sağladı. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, sanatı tanıtmak ve sevdirmek amacıyla çalıştıklarını belirtti.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, M.D'nin kullandığı minibüs ile henüz sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Van'ın Erciş ilçesinde Mart ayının son günlerinde soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu. Erciş'te gün içinde etkili olan hafif yağmur ve karla karışık yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Şehir merkezinde kar kalınlığı yer yer 5 ile 10 santimetre olurken, yüksek kesimlerde ise 25 ile 40 santimetreye ulaştı. Mart ayında karın yağması ise en çok çocukları mutlu etti. Gecenin geç saatlerinde dışarı çıkıp karla oynayan çocuklar doyasıya eğlendi.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iftar sonrası gençler, stres atmak için İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne akın ediyor. Spor salonları, farklı spor dallarında hizmet vererek vatandaşlara hizmet sunuyor. Gençlerin okey masalarında değil, spor sahalarında vakit geçirmesi hedefleniyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı; 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü repertuvarındaki Azerbaycanlı besteci Üzeyir Hacıbeyli'nin eseri 'Arşın Mal Alan' opereti, Muş'ta sahnelendi. Ankara Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü sanatçıları, Muş Valiliği, Muş Belediyesi ve Muş Alparslan Üniversitesi işbirliğiyle kente gelerek opereti Muşlularla buluşturdu. Etkinlik sonrasında Muş Valisi Avni Çakır, Muş'un kültür ve sanat alanındaki etkinliklere olan hassasiyetini vurgulayarak, Muş'un kültür ve sanat hayatına bu etkinliklerle renk katmaya devam edeceklerini belirtti.
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