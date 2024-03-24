İstanbul'da FSM ve YSS köprüleri Pakistan Milli Günü için aydınlatıldı - Son Dakika
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İstanbul'da FSM ve YSS köprüleri Pakistan Milli Günü için aydınlatıldı

İstanbul\'da FSM ve YSS köprüleri Pakistan Milli Günü için aydınlatıldı

İstanbul'un sembol noktalarından Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri, Pakistan Milli Günü dolayısıyla yeşil ve beyaz renklerle aydınlatıldı. Aydınlatma, dün akşam başladı ve sabaha kadar devam edecek.

24.03.2024 03:37
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??????? İstanbul'un simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri, Pakistan Milli Günü dolayısıyla yeşil ve beyaz renklerle aydınlatıldı.

FSM ve YSS köprüleri, "23 Mart Pakistan Milli Günü"ne dikkati çekmek amacıyla yeşil ve beyaz renge büründü.

Dün akşam havanın kararmasıyla başlayan her iki köprüdeki aydınlatmanın sabaha kadar devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da FSM ve YSS köprüleri Pakistan Milli Günü için aydınlatıldı - Son Dakika

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