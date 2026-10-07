İstanbul'da Galata Kulesi Filistin bayrağı renklerine büründü, turistler görüntüledi

İstanbul'da Galata Kulesi Filistin bayrağı renklerine büründü, turistler görüntülediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla İstanbul'daki Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı yansıtıldı ve kule, Filistin bayrağının renklerine büründü. Çevrede toplanan yerli ve yabancı turistler ile vatandaşlar, yansıtmayı cep telefonlarıyla görüntüledi.
İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi'ne Filistin bayrağı yansıtıldı.
Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla gerçekleştirilen yansıtmayla kule, Filistin bayrağının renklerine büründü.
Galata Kulesi çevresinde toplanan yerli ve yabancı turistler ile vatandaşlar, yansıtmayı cep telefonlarıyla görüntüledi.
Kaynak: AA
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