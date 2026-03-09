İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

09.03.2026 11:34
Sosyal medyada yasa dışı reklamlarla yurt dışında iş vaadiyle dolandırıcılık yapan 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da, sosyal medyada paylaşılan yasa dışı reklamlar aracılığıyla vatandaşlara yurt dışında oturma izni sağlama ve iş imkanı temin etme vaadinde bulunarak göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin, sosyal medya üzerinden paylaşılan yasa dışı reklamlar aracılığıyla vatandaşlara yurt dışında oturma izni sağlama ve iş imkanı temin etme vaadinde bulunarak mağdurlara ulaştıkları ve maddi menfaat elde ettikleri belirlendi.

Çalışmalarda, geçmiş dönemde bazı ülkeler tarafından yasa dışı göçün önlenmesine yönelik vize uygulamalarında yapılan değişikliklerin ardından, göçmen kaçakçılığı faaliyetinde bulunan kişilerin bu engelleri aşmak amacıyla mağdurları farklı ülkeler üzerinden transit şekilde taşıyarak kara sınırlarından yasa dışı geçişleri organize ettikleri tespit edildi.

Mağdurların zor durumda bırakılarak aileleriyle irtibat kurulmak suretiyle para talep edildiği, şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirlerle yurt dışında lüks bir yaşam sürdükleri ve bu yaşantılarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıkları bilgisine ulaşıldı.

Soruşturmada, ilgili ülke makamlarıyla paylaşılarak elde edilen bilgilerden 244 kişinin illegal yollarla ilgili ülkeye giriş yaptığı, 14 kişinin illegal yollarla giriş yaptığı ülkeden başka bir ülkeye geçtiği, 28 kişinin ilgili ülke tarafından deport edildiği ve 2 şahsın ilgili ülke adli birimlerinde gözaltında bulunduğu belirlendi.

Yürütülen çalışmalar ve elde edilen tespitler doğrultusunda yapılan eş zamanlı operasyonda İ.K, E.S, M.S. ve D.C.S. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında tespit edilen mağdurların, şüphelilerce maddi menfaat karşılığında yasal olmayan yollardan ABD'ye gönderildiği belirtildi.

Soruşturmada 6 şüphelinin belirlendiği ve ABD'ye gittiği tespit edilen mağdurların ilgili ülke tarafından da teyit edildiği aktarılan açıklamada, "Şüphelilerden 2 kişinin yurt dışında olduğu tespit edilmiş, Türkiye'de bulunan 4 şüpheli şahıs yapılan arama, el koyma ve gözaltı işlemleri neticesinde gözaltına alınmıştır. Tüm suç türlerinde olduğu gibi göçmen kaçakçılığı ile mücadele amacıyla yürütülen suçlara ilişkin soruşturmalar kararlılıkla ve titizlikle devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

