İstanbul'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'ndeki bir adreste düzensiz göçmenlerin barındırıldığı ve sınır illerine götürülecekleri bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, adresten 2'şerli gruplar halinde çıkan yabancı uyruklu kişilerin yakındaki bir araca bindiklerini belirledi.

Araca ve adrese operasyon düzenleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli ile 13 düzensiz göçmeni yakaladı.

Gözaltındaki 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Düzensiz göçmenler ise geri gönderme merkezine teslim edildi.