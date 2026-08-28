İstanbul'da Gök Gürültülü Sağanak - Son Dakika
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İstanbul'da Gök Gürültülü Sağanak

İstanbul\'da Gök Gürültülü Sağanak
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İstanbul'da gece sağanak yağış yaşandı, yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar geçirdi.

İSTANBUL'da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Kentin çeşitli noktalarında yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, Ümraniye'de ise çakan şimşekler zaman zaman gökyüzünü aydınlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece saatlerinde gök gürültülü sağanak etkili oldu. Karadeniz üzerinden gelen yağış, kentin çeşitli noktalarında hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Ümraniye'de sabahın erken saatlerinde yağışla birlikte kısa süreli poyraz da etkili olurken, çakan şimşekler zaman zaman gökyüzünü aydınlattı.

Sağanak nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Kaynak: DHA

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