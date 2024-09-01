İstanbul'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış Etkili Oluyor

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(İSTANBUL)- İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış aralıklarla etkili oluyor. Yağışın etkili olduğu Tuzla'yla ilgili Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "Yağıştan etkilenen mahallelerimizde tespitlerimizi yapıyoruz. Anlık ve yerinde müdahalelerle çözümler üretiyoruz" dedi. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM da yağışın akşam saatlerinden itibaren İstanbul il genelinde etkisini artıracağını, pazartesi öğle saatlerine kadar kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceğini açıkladı.

İstanbul'da uzun süren kurak ve nemli günlerden sonra geçen hafta başlayan gök gürültülü sağanak yağışlar bugün de devam etti. Aralıklarla yağan yağış Anadolu yakasında Tuzla başta olmak üzere bazı ilçelerde göllenmelere neden oldu. İlçedeki son durumla ilgili açıklama yapan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, "İstanbul'da ve Tuzla'mızda ani bastıran sağanak yağış etkili oluyor. Yağıştan etkilenen mahallelerimizde tespitlerimizi yapıyoruz. Anlık ve yerinde müdahalelerle çözümler üretiyoruz. Sorun yaşanan bölgeleri tek tek projelendirip, gelecekte benzer sıkıntıların yaşanmaması için kapsamlı planlamalar yapacağız." dedi.

AKOM: Kuvvetli yağış geliyor

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM da bir açıklama yaptı. AKOM, gün boyu aralıklarla bölgesel olarak görülmesi beklenen yağışların gece saatlerinden (22: 00) itibaren il geneline yayılarak etkisini artıracağı, pazartesi öğle saatlerine kadar kuvvetli şekilde (30-60 kg/m2) etkili olmaya devam edeceğini açıkladı. Gün içinde görülmesi beklenen bölgesel yağışların 30-60 dk süre ile kuvvetli yağış bırakacağı, beraberinde kısa süreli su baskını, göllenme vb. olumsuzlukların yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, pazartesi öğle saatlerine kadar görülecek kuvvetli yağışlar nedeni ile yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması, mesai saatleri dışında nöbetçi personel görevlendirilmesinin önemli olduğu vurgulandı.