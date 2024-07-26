İstanbul'da Gök Gürültülü Sağanak Yağmur Devam Ediyor - Son Dakika
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İstanbul'da Gök Gürültülü Sağanak Yağmur Devam Ediyor

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul'da dün akşam başlayan gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin cumartesi akşamına kadar devam edeceğini, yağışların yerel kuvvetli olacağını bildirdi.

26.07.2024 11:40  Güncelleme: 12:54
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul'da dün akşam başlayan gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin cumartesi akşamına kadar devam edeceğini, yağışların yerel kuvvetli olacağını bildirdi.

AKOM'un açıklamasına göre, güne 25 derece civarında yerel gök gürültülü sağanak yağmurla başlayan İstanbul'da, öğle saatlerinde sıcaklıkların 29 dereceye kadar yükseleceği öngörülüyor. Yağışlar yarın akşama kadar gök gürültülü ve yerel kuvvetli olarak devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Gök Gürültülü Sağanak Yağmur Devam Ediyor - Son Dakika

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